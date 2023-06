‘Unabomber’ Ted Kaczynski dood teruggevonden in zijn cel

Ted Kaczynski, de Amerikaanse terrorist die beter bekend was als de ‘Unabomber’, is dood teruggevonden in zijn cel. Dat melden Amerikaanse media. Hij werd 81 en leed al langer aan een slechte gezondheid.

Kaczynski was een voormalige wiskunde-professor die vond dat de mensheid de natuur vernietigde. Hij trok zich daarom terug uit de samenleving, en leefde een kluizenaarsbestaan in de wilde natuur in de staat Montana, waar hij zonder leidingwater of elektriciteit leefde.

In zijn blokhut knutselde Kaczynski bommen ineen die hij opstuurde naar wie hij verantwoordelijk achtte voor vooruitgang en technologie, een standpunt dat hij ook uiteenzette in een berucht, bijzonder lang, en incoherent manifest. Met zijn bommencampagne was hij verantwoordelijk voor 16 bombrieven die tussen 1978 en 1995 drie dodelijke slachtoffers en 23 gewonden maakten doorheen de Verenigde Staten. Zijn eerste doelwitten waren academici en luchtvaartmaatschappijen, wat hem de bijnaam ‘Unabomber’ opleverde: een afkorting van ‘University and Airline Bomber’.

Kaczynski werd in 1996 opgepakt, na wat wordt omschreven als de grootste en duurste klopjacht in de Amerikaanse geschiedenis. Hij werd in 1998 veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder kans op vervroegde vrijlating, en zat sinds 2021 in een gevangenis in North Carolina. Volgens het Federal Bureau of Prisons werd hij zaterdagochtend vroeg bewusteloos aangetroffen in zijn cel, en is de doodsoorzaak nog niet bekend. Hij leed al langer aan een slechte gezondheid.