Vakbond waarschuwt voor “explosieve” situatie nadat stakingen in Disneyland Parijs niets opleveren

Eén van de grootste vakbonden van Disneyland Parijs-werknemers waarschuwt dat de situatie in het pretpark “explosief” zou kunnen worden, nu de directie weigert om te onderhandelen over hogere lonen. Dat meldt Forbes.

Zo’n 1.000 werknemers van Disneyland Parijs staken al een maand met enige regelmaat. Ze eisen een loonsverhoging van 200 euro, een bonus voor wie al lang in dienst is, en een zondagspremie. De directie probeerde dat protest eerst een tijdlang te negeren, maar liet maandag weten dat er pas in augustus onderhandeld kan worden.

Het protest – dat bij aanvang nog redelijk vredelievend was – verhitte de afgelopen week dan ook danig, met demonstranten die de doorgang van de dagelijkse parade blokkeerden, en verhinderden dat bepaalde shows plaatsvonden.

De vakbond UNSA, die duizenden werknemers vertegenwoordigt, “veroordeelt de minachting van de directie en haar gebrek aan oprechtheid”. “De reactie van voorzitter Natacha Rafalski is symbolisch voor een serieus probleem, dat een crisis voor de sociale dialoog veroorzaakt en onvermijdelijk leidt tot een situatie die explosief kan worden.” De vakbond vraagt dan ook om versneld overleg.