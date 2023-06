Inwoners zien mysterieuze groene flits aan de hemel, niet veel later krijgt politie telefoon voor “buitenaardse bezoeker”

Inwoners van Las Vegas hebben een maand geleden een mysterieuze groene flits waargenomen aan de hemel, en even later een ontmoeting gehad met een “buitenaardse bezoeker”. Dat meldt ABC News. De politieagenten die ter plaatse kwamen merkten de flits in kwestie ook op, maar sloten het onderzoek even later toch af als “ongefundeerd”.

De groene flits boven een buitenwijk van Las Vegas zou plaatsgevonden hebben op de avond van 30 april, en werd ook waargenomen door agenten. Een uur later kreeg de noodcentrale een oproep van een man dat er iets was neergestort in zijn achtertuin, en dat “iets dat honderd procent zeker niet menselijk is” hem nu aanstaarde vanuit die tuin.

“Er staat een persoon van 2,5 meter groot naast, en een andere zit erin”, aldus de man. “Het heeft grote ogen, en het kijkt naar ons – het staat er nog steeds. Ik zweer dat dit geen grap is, we zijn doodsbang. Het lijkt op aliens. Grote ogen. Ze hebben grote ogen. En – ik kan het niet goed beschrijven – een grote mond.”

Twee agenten – die de groene flits eerder op de avond zelf gezien hadden – kwamen ter plaatse, en waren duidelijk zelf niet op hun gemak. “Ik ben zo nerveus”, klinkt het op bodycambeelden. “Ik voel vlinders in mijn buik.” “Ik ga niet zeveren”, zegt de agent tegen de man die de noodcentrale belde. “Mijn partner zegt dat hij zelf ook iets uit de lucht heeft zien vallen. Dus ik ben ook nieuwsgierig.”

De agenten onderzochten de achtertuin, maar vonden niets. Ze vroegen ook aan buren of zij iets ongewoons gezien hadden, maar ook dat buurtonderzoek leverde geen resultaat op. Volgens lokale media bleef de politie van Las Vegas het incident in de daaropvolgende dagen nog verder onderzoeken, maar werd het finaal afgesloten zonder resultaat. “Incident ongefundeerd”, klinkt het in het verslag.