Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel moet Champions League-finale opnieuw geblesseerd verlaten

Een donderslag bij heldere hemel, anders kan je het niet noemen. Na een halfuur spelen is Kevin De Bruyne geblesseerd vervangen moeten worden in de finale van de Champions League.

De stand tussen Manchester City en Inter was nog 0-0, maar de Engelsen hadden net de eerste grote kans gehad via Erling Haaland. De Bruyne ging niet veel later echter op het gras zitten in Istanboel, met pijn aan de hamstrings. Een blessure die hem al even plaagt en waardoor hij vroeger vervangen werd in de FA Cup-finale.

Nu moet De Bruyne dus de Champions League-finale vroegtijdig verlaten. Na iets meer dan een halfuur spelen ging de smaakmaker van Manchester City op het gras zitten in het Atatürk Olympic Stadium. Hij probeerde nadien nog verder te spelen, maar al snel werd duidelijk dat dat niet meer zou lukken. Phil Foden kwam hem in de 36e minuut aflossen.

Hetzelfde tafereel deed zich ook in 2021 voor. Toen moest KDB naar de kant met een oogblessure in een finale die Manchester City uiteindelijk verloor tegen Chelsea.

