Hevige rookontwikkeling door uitslaande brand in kledingwinkel in Veldstraat: ”Sluit ramen en deuren”

In kledingwinkel Pull & Bear in de Veldstraat woedde zaterdagavond een uitslaande brand. Dat laat de Gentse politie en Brandweerzone Centrum weten. De winkelstraat is door de interventie even afgesloten door de hulpdiensten. “De situatie is ondertussen controle”, laat de brandweer weten.

Om 22.28 uur zaterdag kregen de hulpdiensten melding van vlammen en rook uit kledingwinkel Pull and Bear in de Veldstraat. Politie en brandweer snelden ter plaatse. De Veldstraat is afgesloten. en het tramverkeer is tijdelijk onderbroken door de interventie.

“Blijf uit de rook”, geeft Brandweerzone Centrum op sociale media mee. “Als je hinder ondervindt van de rook en geur, sluit ramen en deuren. De tramlijnen in de buurt zijn momenteel zonder spanning gezet, geen tramvervoer mogelijk.”

“De situatie is ondertussen onder controle”, geeft de Gentse politie omstreeks 23 uur mee. De brandweer is bezig met ventileren. Over de schade aan de winkel is voorlopig geen duidelijk. Bij het incident vielen geen gewonden”, geeft de politie nog mee.

© LMD