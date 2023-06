“Het zit de Belgen niet mee in Europese finales, en dat is heel jammer”

Het zit de paradepaardjes van het Belgisch voetbal niet mee in Europese finales. Kevin De Bruyne moest nu al in twee CL-finales geblesseerd het veld verlaten. Nu nog vroeger dan vorige keer. Na zijn own-doelpunt in de Europa League-finale tegen Sevilla drie jaar geleden zal nu ook weer naar Romelu Lukaku worden gewezen. Hij kopte in de slotfase van kortbij op Ederson.

Eerst nog even dit: Lukaku speelde veel beter dan zijn voorganger Dzeko. Die had in de 57 minuten dat hij op het veld stond nauwelijks een bal geraakt, laat staan gevaarlijk geweest. Dat was voor Lukaku wel anders. Hij stond er. Hij stelde Ederson wèl op de proef. Als je naar het halflege glas kijkt, is daar het feit dat hij in de weg liep bij die kopbal van Dimarco (waarvan door de gebrekkige kracht die erachter zat helemaal niet zeker was dat die was binnengegaan) en die kopbal in de 88ste minuut van kortbij. Die viel pardoes op het been van Ederson. De City-doelman wist het zelf niet eens maar het zou Lukaku wel eens kunnen aangerekend worden. De regisseur van de CL-wedstrijd hield onze landgenoot na afloop alvast de hele tijd in beeld. Hij kan niet verliezen - de verliezersmedaille ging meteen van zijn nek - en er zo dichtbij geweest...

Kevin De Bruyne heeft nog de troost dat hij met City eindelijk die beker won. De spelmaker lachte toch na afloop. Hij moest na een halfuur wel naar de kant. Was het twee jaar geleden nog Rüdiger die hem in de finale torpedeerde, dan was het deze keer een onwillige hamstring. Hoeveel pech kan je hebben. De Bruyne had op dat moment Haaland al een keer op weg naar de openingstreffer gezet maar de Noorse spits scoorde niet. De Bruyne was op het halfuur ook verantwoordelijk voor één van de twee schoten op doel.

© EPA-EFE

Geen goede finale

Het was geen goede finale. Inter hield beter stand dan verwacht. City stond stijf van de zenuwen. Je zag het na afloop. Huilende City-spelers. Ook trainer Pep Guardiola kon zich niet bedwingen. De druk was levensgroot om eindelijk die eerste zege in de Champions League te pakken. Vandaar dat het spel zo stokte. Van het vlotte passenspel dat City in deze campagne zo kenmerkte was geen sprake. We zagen geen overlaps op de flanken en de snelheid bleef ook achterwege. De stilliggende balen werden altijd verloren getrapt, de doorsteekpassen liepen ook altijd fout. Op één keer na. Dan was het ook meteen doelpunt.

Erling Haaland, toch de man van het seizoen, kwam niet aan de bal. Eén kans op pass van De Bruyne, meer ruimte kreeg hij niet van de Inter-verdedigers. Maar de kop is eraf voor City. De club weet eindelijk wat een CL-finale winnen is. Met de sjeik uit Abu Dhabi in de tribune zal de honger nog niet gestild zijn. De tweede CL-finale die Guardiola met FC Barcelona in 2011 won,was één van de mooiste finales met zo’n grote inzet ooit. Laat dat het volgende doel zijn: een finale met echt City-voetbal winnen.