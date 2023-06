Brusselse ring ter hoogte van Zaventem volledig afgesloten wegens plaatsing nieuwe brug, veel hinder verwacht

Het brugdeel dat in de nacht van zaterdag op zondag over de snelweg gezet werd, is zo groot als een half voetbalveld. “Het is een technisch huzarenstuk om zo’n gevaarte op zijn plaats te rijden”, vertelt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, die de werken uitvoert.

De hele operatie is omstreeks 20 uur gestart zaterdag. Het rijden en draaien nam een kleine twee uur in beslag. In de nacht op zondag werd de brug omhoog gekrikt, zodat hij op gelijke hoogte kon worden gebracht met de bestaande brug, en op zijn pijlers geschoven. Omdat de constructie bijna 2.000 ton weegt, is dat een werk van enkele uren.

“Om de veiligheid voor de arbeiders en de weggebruikers te garanderen, wordt de Ring afgesloten tussen 20u en 14u! Plaatselijk wordt de Hector Henneaulaan afgesloten tussen 19u en 15u. Volg de omleidingen”, werd er meegedeeld op Twitter. Ook het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor de hinder en vraagt via Twitter om rekening te houden met sterk vertraagd verkeer. Brussels Airport raadt reizigers ook aan om de trein te pakken omdat de luchthaven moeilijk bereikbaar is.