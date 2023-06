Dode en enorme schade door hevige stortregens op Cuba

Een persoon is om het leven gekomen en duizenden mensen zijn geëvacueerd moeten worden op Cuba, door hevige stortregens die sinds enkele dagen het centrum en oosten van het land getroffen hebben. Dat melden de autoriteiten zaterdag. Er wordt melding gemaakt van enorme schade.

“De schade is aanzienlijk aan woningen, wegen en voor de landbouw. De werken om de families te beschermen en te evacueren worden voortgezet”, zo meldt president Miguel Diaz-Canel via Twitter.

De president roept de bevolking op om zeer voorzichtig te zijn, omdat de regenval nog niet voorbij is en er nog steeds gevaar dreigt. Op beelden van Cubaanse media zijn grote overstroomde gebieden te zien. Bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd en het treinverkeer tussen Havana en het oosten van het land is onderbroken.

Het Cubaanse meteorologisch instituut verwacht geen beterschap in de komende 24 uur. “De neerslag en onweersbuien zullen in een groot deel van het land aanhouden, en dan in het bijzonder in het centrum en het oosten”, klinkt het.