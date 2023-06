Opnieuw temperaturen tot 32 graden verwacht, lokaal onweersbuien mogelijk

Zondag begint zonnig en warm. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken met eventueel in het westen en zuidwesten van het land enkele onweersbuien.

Het blijft zeer warm en zwoel met maxima rond 26 graden in de Hoge Ardennen en van 29 tot 32 graden elders. Ook aan zee is zondag het zeer warm. In 8 van de 10 provincies geldt daarom vandaag code geel voor hitte. Er wordt ook gewaarschuwd voor de UV Index, die ligt nog steeds hoog. Insmeren is dus geen overbodige luxe.

Maandag wordt het opnieuw zonnig met enkele stapelwolken in de loop van de dag. De maxima schommelen in de meeste streken tussen 28 en 31 graden. In de Ardennen noteren we maxima van 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit oost tot oostzuidoost. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een noordoostelijke zeebries zodat vanaf dan het kwik daar gevoelig zakt.

Dinsdag is het aanhoudend zonnig met maxima van 25 graden op de Ardense hoogten tot 26 à 28 graden op de meeste andere plaatsen. De wind waait matig uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen.

Ook woensdag is het zonnig met enkele stapelwolken in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 24 en 28 graden bij een matige wind uit oost tot noordoost. Aan de kust koelt het in de namiddag af door een noordnoordoostelijke zeebries.

Donderdag start zonnig, maar in de loop van de dag verschijnen er stapelwolken. Het blijft wellicht droog. De maxima schommelen in het binnenland tussen 23 en 27 graden. De wind waait matig uit noordoost. Aan zee is de wind noordelijk zodat daar het kwik niet hoger klimt dan 20

Vrijdag begint zonnig, maar later wordt het gedeeltelijk bewolkt met stapelwolken. Een onweer is niet uitgesloten in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. De wind is matig uit noordelijke richtingen.

Zaterdag blijft het vrij zonnig met maxima tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in het binnenland. Mogelijk vergroot op het einde van de dag de kans op enkele lokale (onweers)buien.