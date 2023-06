Buitenlandse media zien Kevin De Bruyne “wreedheid van 2021 opnieuw beleven” en sparen Romelu Lukaku niet: “Hij verraadde Inter”

De Champions League-finale werd niet die van de Belgen. Kevin De Bruyne moest er iets na het halfuur af met een blessure, Romelu Lukaku werd als invaller de antiheld bij Inter door een reuzekans te missen. De spits kreeg in de buitenlandse media dan ook veel commentaar, voor De Bruyne was er dan weer begrip en medeleven.

La Gazzetta dello Sport: “De gemiste kopbal staat centraal, Lukaku verraadde Inter”

De oudste sportkrant ter wereld geeft invaller Lukaku een 5. “Het is zoals op het WK. Hij werd erin gebracht om het tij onmiddellijk te keren Maar de gemiste kopbal op de lijn staat centraal”, klinkt het in de roze krant. Even later noemt La Gazzetta Lukaku zelfs een verrader: “Net wanneer hij aan een sterke reeks bezig was met zeven goals in zijn laatste acht wedstrijden, verraadde hij de ‘Nerazzurri’. Die gemiste kopbal was geen wondersave van Ederson, wel gewoon slechte afwerking. Het doel lag half open. Je zag Lukaku wanhopen. Hij sloeg de handen voor het gezicht.” Als het Lukaku toch wat kan troosten: zijn collega-spits aan de overkant Erling Haaland kreeg ook slechts een 5 van La Gazzetta.

© La Gazzetta dello Sport

AS: “Het was goal, goal… of goal”

Het Spaanse AS had niet veel woorden nodig om de partij van Lukaku te omschrijven, een kop volstond. “Lukaku’s kans waar over 50 jaar in Milaan nog over gesproken zal worden: het was goal, goal... of goal.” Ook AS dacht meteen terug aan het WK, waar Lukaku ook als invaller een reuzekans liet liggen tegen Kroatië. “De Belgische spits beleefde zijn WK-nachtmerrie opnieuw toen hij de grote kans van Inter kreeg om extra tijd af te dwingen. Hij had het hele doel voor zichzelf.”

© AS

Ook voor de onfortuinlijke Kevin De Bruyne hebben de Spanjaarden een woordje uitleg. “Het slechte nieuws in deze partij was gericht op De Bruyne, die net als in de finale van 2021 voor rust geblesseerd raakte. De Belg is even goed als ongelukkig. Hij verdiende deze wreedheid niet nog eens.”

Marca: “Het was makkelijker om te scoren dan om af te ronden waar Ederson stond”

Ook die andere Spaanse sportkrant, Marca, spaarde Lukaku allerminst. De Rode Duivel kreeg een 1/10 voor zijn invalbeurt, met voorsprong de laagste notering bij de Italianen. “Inzaghi’s eerste wissel, hij kwam in de 57e minuut in het veld voor Dzeko. Lukaku voorkwam het doelpunt van zijn ploeggenoot Dimarco na het doelpunt van Rodri. In minuut 88 miste hij een gemaakt doelpunt, het leek makkelijker om te scoren dan om af te ronden waar Ederson stond. Hij zal zich deze finale nog lang herinneren.”

© Marca

Marca zag ook hoe Kevin De Bruyne vervloekt is in Champions League-finales. “Het Belgische genie heeft magie in zijn laarzen. In de eerste minuten van de wedstrijd werd hij vermist aangetroffen. Hij heeft een vloek met de Champions League-finales: hij raakte geblesseerd in de finale tegen Chelsea en vertrok nu na 35’ tegen Inter.