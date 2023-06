Cassavemeel en vruchten: hoe kinderen 40 dagen overleefden in Colombiaanse jungle

“Toen het vliegtuig neerstortte, haalden ze een fariña (uit het wrak, nvdr.) en daarmee overleefden ze,” vertelde de oom van de kinderen, Fidencio Valencia, aan verslaggevers buiten het ziekenhuis in Bogotá, waar ze naar verwachting minimaal twee weken zullen blijven. Fariña is cassavemeel dat mensen in het Amazonegebied eten. Toen dat op was, begonnen ze zaden te eten om te overleven.

Vandaag zijn de kinderen gezond maar gedehydrateerd en ondervoed en eten lukt nog niet. Volgens Astrid Cáceres, hoofd van het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn, hadden de kinderen echter ‘geluk’ met de timing van de vliegtuigcrash waardoor ze in het woud terechtkwamen. Want net nu zijn vruchten in de jungle rijp, en dus konden ze vruchten eten om te overleven.

De eerste beelden na de reddingsoperatie die veertig dagen duurde — © via REUTERS

President op bezoek

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft de vier kinderen van 13, 9, 5 en 1 jaar oud bezocht. Volgens de minister van Defensie zijn de kinderen herstellend maar kunnen ze nog niet eten.

De kinderen vertelden de autoriteiten dat ze wat tijd doorbrachten met een hond in de jungle, maar dat deze daarna vermist raakte. Het leger is sinds zaterdag nog steeds op zoek naar de hond, een Mechelse herder.

De kinderen, allen uit één gezin van het inheemse Witoto-volk, werden vrijdag levend teruggevonden op zowat 5 kilometer van de plaats van de crash van het vliegtuigje. De Cessna 206 was op weg naar de stad San José del Guaviare, toen het toestel neerstortte. De drie volwassen personen aan boord overleefden de crash niet. Het ging om de piloot, de moeder van de kinderen en een inheemse leider.

De Colombiaanse generaal die de reddingsoperatie van de kinderen leidde, is door de vader van de kinderen ondertussen gevraagd om peter te worden van het jongste kind. Een andere generaal wordt peter van het kind van 5 jaar.