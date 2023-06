VIDEO. Manchester City-spelers bouwen stevig feestje in kleedkamer na Champions League-triomf, Haaland geniet van stevige sigaar

De historische treble is binnen voor Manchester City en dat zorgde voor een enorm feest na de partij. Het begon in de kleedkamers, waar op de tonen van Freed from desire van GALA een nieuwe parodie het leven werd ingeblazen. “Rodri’s on fire” klonk het, verwijzend naar matchwinnaar Rodri. Jack Grealish leek dan weer het grootste feestbeest van dienst.