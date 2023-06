Zelenski lijkt Oekraïens tegenoffensief te bevestigen: “Er vinden offensieve en defensieve acties plaats”

In zijn toespraak in Kiev zaterdag werd de Oekraïense leider gevraagd om te reageren op opmerkingen van zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin, die vrijdag zei: “We kunnen met absolute zekerheid stellen dat het tegenoffensief is begonnen.”

Zelenski zei zaterdag echter dat hij niet in detail wilde zeggen in welke fase of staat het tegenoffensief zich bevindt. De opmerkingen komen na een escalatie van gevechten in het zuiden en oosten van Oekraïne en speculaties over de voortgang van het alom verwachte offensief.

Oekraïense troepen zijn naar verluidt opgerukt in het oosten bij Bachmoet en in het zuiden bij Zaporizia, en hebben langeafstandsaanvallen uitgevoerd op Russische doelen. Maar het is moeilijk om de realiteit aan het front te beoordelen, omdat de twee strijdende partijen tegenstrijdige verhalen brengen: Oekraïne beweert dat het vooruitgang boekt en Rusland dat het aanvallen afweert.

