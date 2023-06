Natuur en Bos houdt deze week extra toezicht op rookverbod in natuurgebied

Momenteel bevindt heel Vlaanderen zich in code geel voor brandgevaar, en de provincies Limburg en Antwerpen zelfs in code oranje. Dat is niet uitzonderlijk in deze periode: de afgelopen weken genoten we van zonnig en warm weer met een strakke noordoostenwind die de natuur droger maakt en in heidegebied staat nu ook nog veel dorre wintervegetatie (zoals het pijpenstrootje) dat extra brandbaar is.

LEES OOK. Opnieuw temperaturen tot 32 graden verwacht, lokaal onweersbuien mogelijk

Daarom zijn zowel de natuurbeheerders als de brandweer extra waakzaam en speuren de medewerkers van Natuur en Bos op risicomomenten en -plaatsen van op de brandtorens naar beginnende brandjes, aldus Demir. Ze benadrukt dat een aantal van de branden die jaarlijks ontstaan in onze natuurgebieden wordt veroorzaakt door een weggegooide peuk, een stukje glas of een kampvuur op de verkeerde plaats.

“Vlaanderen heeft geen overschot aan natuur. We moeten er dan ook alles aan doen om onze natuur te beschermen. Daarom is roken en vuur maken in onze natuurgebieden verboden. En afval in de natuur gooien mocht nooit”, zegt de minister. “Wie een verdachte rookpluim opmerkt, moet dit meteen signaleren via het nummer 112.”