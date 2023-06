Grapje van comedian over Maleisische vliegtuigen valt niet in goede aarde: “Dit is onaanvaardbaar”

Een New Yorkse comedian die grappen maakte over de veiligheid van Maleisische vliegtuigen en daarmee ook duidelijk verwees naar de verdwijning van vlucht MH370, heeft in Maleisië en Singapore voor heel wat heisa gezorgd.

Jocelyn Chia had het over het ongemakkelijke verleden tussen Singapore en Maleisië, die ooit deel uitmaakten van hetzelfde land. Ze begon met de suggestie dat Singapore sinds de scheiding in 1965 was opgeklommen tot een eerstewereldland, terwijl Maleisië een “ontwikkelingsland” zou zijn gebleven.

Daarna richtte ze haar pijlen op Maleisische vliegtuigen door te suggereren dat ze “niet kunnen vliegen”, voordat ze een opmerking maakte die velen hebben opgevat als een verwijzing naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines. De vlucht naar Beijing die op 8 maart 2014 samen met 239 passagiers en bemanningsleden vermist raakte nadat ze waren opgestegen in Kuala Lumpur.

Wat er met de vlucht is gebeurd is nooit met zekerheid vastgesteld, hoewel er af en toe brokstukken zijn ontdekt waarvan vermoed wordt dat ze tot de vlucht behoren. “Wat? Malaysia Airlines vermist niet grappig, hè?”, zei ze lachend, voordat ze haar clou uitsprak: “Sommige grappen landen niet.”

Gedistantieerd

De grap heeft een golf van controverse veroorzaakt in zowel Maleisië als Singapore. In Maleisië marcheerde de jongerenafdeling van de United Malays National Organization (UMNO) - een van de grootste politieke partijen in het land - vrijdag naar de Amerikaanse ambassade in Kuala Lumpur om te protesteren tegen wat zij zien als een belediging.

Ongeveer 100 demonstranten en vertegenwoordigers overhandigden een memorandum aan de diplomatieke post van de VS. “Dit is iets dat onacceptabel is voor de hele natie en wij zijn hier,” het hoofd van de jongerengroep Muhamad Akmal Saleh, eraan toevoegend dat “vrijheid van meningsuiting gepaard moet gaan met gevoeligheid.” Singapore heeft zich inmiddels gedistantieerd van Chia, die volgens haar website oorspronkelijk uit de Aziatische stadstaat komt, en excuses aangeboden aan Maleisië.

“De regering van Singapore keurt geen woorden of daden goed die anderen schade of pijn berokkenen,” zei Vanu Gopala Menon, de Hoge Commissaris van Singapore in Maleisië, in een online verklaring. “Chia weerspiegelt op geen enkele manier onze standpunten,” voegde hij eraan toe. Menon zei dat Chia’s grap “ongegronde beledigende opmerkingen” bevatte en voegde eraan toe: “Ik bied mijn oprechte excuses aan alle Maleisiërs aan voor haar kwetsende opmerkingen.”

In een tweet zei de Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan dat Chia “zeker niet spreekt voor Singaporezen” en dat hij “ontzet was door haar afschuwelijke uitspraken”.

Vanaf zondag waren Chia’s Facebook- en Instagram-accounts niet meer te bekijken.