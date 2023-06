Verscheidene doden en gewonden bij aanval op politie in Vietnam

Gewapende aanvallers hebben zondag in Vietnam verscheidene politieagenten, functionarissen en burgers met kogels gedood en verwond in twee politiebureaus in de Centrale Hooglanden, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Zes mensen zijn gearresteerd na het incident in het district Cu Kuin, in de provincie Dak Lak, zo staat op de website van het ministerie van Openbare Veilgheid. Er wordt nog gezocht naar andere verdachten.

De aanval op de hoofdkwartieren van de politie van de gemeenten Ea Tieu en Ea Ktur werd volgens het ministerie in de eerste uren van zondag uitgevoerd. De website vermeldt niet hoeveel politiemensen, lokale ambtenaren en burgers werden gedood.

De Centrale Hooglanden, waar veel etnische minderheden leven, is een gevoelige regio voor de autoritaire regering en sinds lang een haard van betwistingen over kwesties als recht op grond.

Gewapend geweld is zeldzaam in Vietnam, waar het bezit van vuurwapens illegaal is voor burgers en er weinig wapens in het zwart verhandeld worden.