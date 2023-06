Prins William bedankt soldaten nadat meerdere leden van koninklijke garde flauwvallen door hitte

“Heel erg bedankt aan elke soldaat die meedeed aan de Colonel’s Review vanochtend in de hitte. Moeilijke condities maar jullie hebben allemaal heel goed gewerkt. Dank u. W”, staat er te lezen op de officiële Twitterpagina van de prins en prinses van Wales.

De dienst op Horse Guards Parade in Londen - waarbij prins William te paard de Welsh Guards inspecteerde - is in feite een generale repetitie voor Trooping The Colour, dat volgende week zaterdag plaatsvindt ter gelegenheid van de officiële verjaardag van koning Karel III.

(Lees verder onder de Tweet)

Tijdens de ceremonie voerden honderden paarden en soldaten complexe manoeuvres uit op militaire muziek. Maar met temperaturen die opliepen tot 28 graden bleek de bakkende hitte te veel voor sommigen. Een lid van de Massed Bands of the Household Division stond weer op nadat hij in elkaar was gezakt en werd begroet met een applaus van het publiek. Hij leek te proberen door te gaan met het bespelen van zijn instrument, maar werd snel weggeleid door medisch personeel.

James Calford (18) uit Cardiff, de jongste soldaat van de Welsh Guards die meedeed, beschreef Trooping the Colour als “alsof je in een sauna staat met een halter van 200 kg in je linkerhand”. Hij zei dat de ceremonie “veel moeilijker is dan het op tv lijkt”. Als je eenmaal je tuniek en berenvel aan hebt en je geweer in de hitte draagt, is het ongelooflijk ongemakkelijk, zei hij aan Daily Mail.

Ook prins William moest ondanks de hitte de warme vacht op zijn hoofd dragen. — © EPA-EFE