Pieterjan (30) stierf nadat hij hevig bloedend werd gevonden, 7 jaar later blijven vooral vragen over

De politie en de familie van Pieterjan Bentein is zeven jaar nadat de man om het leven kwam na een mogelijke val met zijn fiets, nog steeds op zoek naar antwoorden. Feit is dat de man hevig bloedend naast zijn fiets werd gevonden in de Konterdamkaai. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. “We zijn nog steeds op zoek naar getuigen”, klinkt het bij de politie.

Chef-kok Pieterjan Bentein vertrok op maandag 16 mei om 22.45 uur van restaurant ‘Petrus’ op het Petrus-en-Paulusplein in Oostende. Per fiets trok hij na zijn shift in het restaurant naar café ‘Copador’ en vervolgens naar café ‘Pura Vida’ in de Langestraat. Kort na 2 uur verliet hij echter het café om nog een pita te gaan halen. Daar moest Pieterjan nog even op wachten, dus sprong hij nog snel even binnen in de nachtwinkel aan de overkant om er enkele blikjes te kopen. Met zijn blikjes en pita reed de man van de Langestraat via de Madridstraat, Jozef II-straat en de Vindictivelaan naar huis.

Pita en blikjes

Een patrouille van de lokale politie van Oostende ziet Pieterjan echter niet veel later roerloos liggen op het fietspad in de Konterdamkaai, niet ver van het AZ Damiaanziekenhuis. Hoe de man ten val kwam weet niemand. Zijn fiets – met aan het stuur nog de blikjes en de pita – ligt naast hem. Pieterjan werd uiteindelijk met zware verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Op 18 mei overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen in het bijzijn van zijn familie.

De politie, het parket en de familie tast sinds die dag in het duister naar wat er precies met Pieterjan gebeurd is. “We weten dat een taxichauffeur, die een klant vervoerde, kort voordien nog gepasseerd is. Hij zag een zestal personen bij Pieterjan staan”, vertelt Eline Goeminne, perswoordvoerder van de Oostendse politie. “We zijn op vandaag nog steeds actief op zoek naar die zes personen. Die mensen hebben zich nooit gemeld. Waarom heeft niemand van die zes mensen de hulpdiensten verwittigd. Er zijn heel veel vragen, maar geen antwoorden die voor de familie op zijn minst troost kunnen bieden.”

Gsm verdwenen

Werd Pieterjan van zijn fiets getrokken? Of is hij gewoon gevallen? Feit is dat zijn gsm die in een hoesje zat, samen met zijn bankkaarten is verdwenen. Diezelfde gsm had de man nog bij zich tijdens het bezoek aan de Pura Vida. Uit het onderzoek blijkt dat Pieterjan na zijn bezoek aan de nachtwinkel een koppel is tegengekomen. Het ging om een man met een Hollands accent en een vrouw met Filipijnse roots. Het slachtoffer zou in een discussie verwikkeld geweest zijn met het koppel en daar zou volgens de uitbater van de nachtwinkel wat duw- en trekwerk bij te pas gekomen zijn. Ook naar dat koppel is de politie op zoek, zodat deze piste eventueel afgesloten kan worden.

Verdacht overlijden

Dat het overlijden van Pieterjan als verdacht beschouwd wordt, heeft alles te maken met zijn ontbrekende gsm. “Het gaat om een zilverkleurige IPhone 6”, klinkt het bij de federale politie. “In hetzelfde hoesje zaten ook zijn identiteitskaart en zijn bankkaart. Twee dagen nadat Pieterjan werd gevonden, dook zijn gsm op in Duinkerke, Frankrijk. Daarna blijkt de gsm zich in Engeland te bevinden. Daar loopt het spoor uiteindelijk dood.” De politie zoekt de persoon die de gsm in Duinkerke heeft verkocht.

Ruim zeven jaar nadat Pieterjan overleed, is er dus nog steeds geen spoor naar de omstandigheden waarin dat gebeurde. Getuigen of wie iets weet die de zaak kan helpen, worden gevraagd om contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.