Man (44) raakt zeer ernstig gewond nadat hij ’s nachts van springkasteel valt

In Bissegem is de nacht van zaterdag op zondag een man (44) uit Deerlijk zeer zwaargewond geraakt. Tijdens de eerste editie van de Hoffeesten viel hij van een springkasteel en kwam hij op een nadar terecht.

“Door een jammerlijk ongeval dat vanavond is gebeurd, passen we het programma aan. Er zal geen DJ aanwezig zijn. We zijn met onze gedachten bij de familie van het slachtoffer”, staat te lezen op de Facebookpagina van café Koningshof in Bissegem. Voor het eerst worden er de Hoffeesten georganiseerd. De nacht van zaterdag op zondag gebeurde echter een noodlottig ongeval.

Omstreeks 1 uur klom een 44-jarige man uit Deerlijk op een groot springkasteel met een glijbaan. “Dat was op dat moment al afgesloten aangezien het voor kinderen is, maar hij besloot toch naar boven te klimmen”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Boven gekomen kon de beveiliging, die ook op kindermaat is, de man niet tegengehouden.”

De man viel met zijn hoofd recht op een nadar. Hij werd zeer zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.