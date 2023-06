Tunesische president: “Tunesië zal geen grenspolitie voor Europa zijn”

Voorafgaand aan gesprekken met Europese toppolitici over migratie heeft de Tunesische president Kais Saied uitgesloten dat zijn land een rol als grenspolitie voor Europa zou vervullen. “Wij kunnen geen rol spelen (...) waarin we de bewakers van uw landen zouden zijn”, zei Saied zaterdag na een bezoek aan de kuststad Sfax, waar regelmatig boten met migranten afvaren.

De omgang met migranten moet op humanitaire wijze, collectief en in overeenstemming met het geldende recht opgelost worden, zei Saied volgens zijn bureau. Migranten zijn “jammer genoeg het slachtoffer van een wereldsysteem dat hen niet als mensen maar als cijfers behandelt”.

De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de regeringsleiders van Italië en Nederland, Giorgia Meloni en Mark Rutte, zijn zondag voor gesprekken in Tunesië aangekomen. In de hoofdstad Tunis zullen ze met Saied over migratie overleggen. De irreguliere migratie vanuit het Noord-Afrikaanse land naar de Europese Unie is de voorbije maanden sterk toegenomen.