Politie moet labrador bevrijden uit snikheet busje

De Antwerpse politie is vrijdag rond 16.30 uur moeten uitrukken naar de Hendrik Van Uffelslaan in Deurne. Daar troffen ze een hijgende labrador die achtergelaten was in een oldtimer busje onder de volle zon. Het team kon de hond uiteindelijk bevrijden door met een touw via het kleine spleetje aan het raam het portier te openen.

Een team van de Antwerpse politie is vrijdag rond 16.30 uur geroepen naar de Hendrik Van Uffelslaan in Deurne. Volgens de melder had iemand zijn hond in een oldtimer busje achtergelaten. De wagen stond in de volle zon en de temperatuur was buiten flink opgelopen. “Toen de interventieploeg aankwam, zagen ze een hijgende labrador zitten”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er was geen eten of drank te zien en de hond was afgezwakt. Een van de ramen stond op een klein spleetje. Via het spleetje konden de inspecteurs met een touw het portier van de wagen openen en de hond bevrijden, water geven en laten plassen.”

De politie deed nog een ommetje met de hond en probeerde de eigenaar op te bellen, maar dat was geen succes. Het team technische bijstand nam uiteindelijk de hond mee. Rond 20.30 uur is de hond opgehaald en stelde de politie nog een proces-verbaal op.

