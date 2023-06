Spectaculaire beelden: luxeboot vat vuur midden op Rode Zee, drie toeristen vermist

Een schip met 29 mensen aan boord, onder wie 12 Engelsen en 14 lokale bewoners, was op weg naar de Marsa Alam regio in Egypte in het zuidelijke deel van de Rode Zee om te gaan duiken, toen deze in vlammen opging.

Er is een grote zoektocht aan de gang naar drie Britse toeristen die vermist worden nadat het luxeschip waarmee ze reisden in de Rode Zee in Egypte ontplofte. Het schip, dat op het moment van de brand 29 mensen vervoerde, was het Hurricane duikschip van de Tornado Marine Fleet, een Egyptische touroperator. Met de luxeboot worden mensen naar locaties gebracht om te gaan duiken. Twaalf andere Britten zijn naar verluidt gered van de boot voor de kust van Marsa Alam.

Om 6.30 uur vanochtend naderde het schip het Elphinstone Reef toen het in brand vloog. Een woordvoerder van de operator vertelde de Mirror dat de brand uitbrak tijdens de duikbriefing, toen de passagiers zich aan het voorbereiden waren om de ongerepte wateren te verkennen.

Het bedrijf adverteert de Hurricane, een van hun populairste schepen, als een “krachtpatser in de zuidelijke Rode Zee”. Op online gedeelde afbeeldingen is te zien hoe het prachtige schip uitgerust is met geavanceerde duikuitrustingen, een enorme eetruimte en er is zelfs een kok aan boord.

De Egyptische politie bevestigde eerder dat de Hurricane 29 mensen vervoerde op het moment van de brand, waarvan 12 Britten en 14 lokale bewoners. De identiteit van de drie vermiste passagiers is nog niet bekendgemaakt.