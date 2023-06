Europese Commissie stelt Tunesië 900 miljoen euro in het vooruitzicht

De Europese Commissie heeft het economisch zwaar aangeslagen Tunesië financiële hulp ter waarde van 900 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Een bijkomend bedrag van 150 miljoen euro kan onmiddellijk beschikbaar zijn als begrotingssteun, zo heeft Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zondag in het bijzijn van de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd na gesprekken in Tunis.

Daar spraken ze met de Tunesische president Kais Saied onder meer over de irreguliere migratie vanuit het land aan de Middellandse Zee naar de Europese Unie, die sterk toegenomen is. Said was er niet bij toen de drie Europese toppolitici hun verklaring aflegden

De Europese Commissie is bereid het Noord-Afrikaanse land financiële hulp tot 900 miljoen euro te verlenen voor de versterking van de economie zodra daartoe “de nodige overeenstemming” is bereikt, zei von der Leyen.

Tunesië maakt een van zijn ergste economische crisissen in decennia door. De bevolking kampt met stijgende prijzen en schaarste aan levensmiddelen alsook met hoge werkloosheid.

