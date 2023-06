Burgemeester Bart De Wever reageert op voorstel Mintjens: “Dat stadion moet er komen”

Bart De Wever (N-VA) reageerde zondagmiddag in VTM Nieuws op het voorstel dat Tania Mintjens eerder zaterdag in deze krant deed over de Bosuil. “Er moet een akkoord komen. En hopelijk gebeurt dat zo snel mogelijk”, aldus de Antwerpse burgemeester.

“Paul Gheysens heeft gelijk als hij zegt dat hij geblokkeerd wordt”, zei De Wever tijdens de nieuwsuitzending. “Als stad proberen we de partijen dichter bij elkaar te brengen. Doordat Gheysens zijn ongenoegen openlijk geuit heeft (maandag tijdens de kampioenenviering, red.), krijgt dat natuurlijk opvolging in de kranten. Dat kan leiden tot een stroomversnelling of tot een blokkering. Ik hoop alvast dat er een stroomversnelling komt. En hopelijk gebeurt dat zo snel mogelijk.”

De Wever benoemt in het gesprek ook de nood aan een stadion voor Antwerp. “Dat stadion moet er komen. Antwerpen heeft een voetbaltempel nodig. Gheysens heeft in deze wel gelijk. De andere partij (Tania Mintjes, red.) zegt ook wel dat ze een liefde heeft voor de club. Maar er moet een akkoord komen.”

Zaterdag kwam Mintjens in een interview in deze krant met een voorstel voor Gheysens. Kort samengevat zou Antwerp de grond gratis kunnen huren als Gheysens de verankering van de club garandeert. Die laatste reageerde al kort vanuit het buitenland: “Het is goed dat we na al die jaren het standpunt van mevrouw Mintjens kennen, maar sta me toe om alles eerst eens grondig te bestuderen alvorens uitvoerig te reageren.”