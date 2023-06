Alle zwemzones van provincie Oost-Vlaanderen zijn volzet: “Koop je ticket op voorhand”

Wie nog van plan was om zondag te gaan zwemmen in één van de zwemzones, maar niet op voorhand gereserveerd heeft, zullen we moeten teleurstellen. Want alle zones zijn volgeboekt. Dat laat de provincie Oost-Vlaanderen zelf weten.

Voor komende dagen, is reserveren wel nog mogelijk. Een ticket kopen kan via de websites van de domeinen. “Zo vermijden bezoekers dat ze zich nodeloos verplaatsen of staan aan te schuiven in de hitte. Mensen die de dag zelf toch nog zonder ticket willen vertrekken, kunnen voor een gesloten kassa staan. Op de webshop is het resterende aantal tickets te zien. Hou ook de sociale media van de domeinen in de gaten”, klinkt het in een persbericht.

Daarnaast is het noodzakelijk om de identiteitskaart bij te hebben als je wil zwemmen. Om toegang te krijgen tot de zwemzones moeten bezoekers ouder dan 12 jaar sinds 1 juni hun identiteitskaart verplicht laten inlezen. Een rijbewijs of ander document is niet geldig als identificatie. Kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn van een meerderjarige.