Man verschanst zich in woning in Schaffen, politie is massaal aanwezig

Een man van 35 jaar verschanst zich, mogelijk gewapend, sinds zondagochtend 9 uur in zijn woning aan Pater Daemsstraat in Schaffen bij Diest. De straat is afgesloten en de politie is massaal aanwezig.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. “Een man heeft zich inderdaad verschanst in zijn woning”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Op dit moment doen politiediensten er alles aan om de situatie op een veilige manier af te handelen. We hebben geen zicht op de intenties van de man, dus we blijven voorzichtig.”

Hoe de situatie zich precies heeft voorgedaan zondagochtend, is niet duidelijk. “Plots stond de politie voor mijn deur met de boodschap dat ik meteen mijn woning moest verlaten”, zegt de buurvrouw. “Zie mij hier nu staan, nog steeds in mijn nachtkleed. Veel uitleg kreeg ik niet, enkel dat ik in gevaar zou kunnen zijn. Gelukkig krijgen we voldoende drinken aangeboden, want het is warm en de situatie blijft maar duren.”

Wat er met haar buurman aan de hand is, weet de vrouw niet. “Ik heb nooit eerder problemen met hem gehad, integendeel. Hij is altijd vriendelijk en we doen al eens een praatje. Hij zegt me wel eens dat hij vaak alleen is en dat dit hem moeilijk valt. Maar verder zie ik die man echt geen kwaad doen.”

De broer van de man is ook ter plaatse. “Waarschijnlijk zit mijn broer in een psychose. Hij heeft het de laatste tijd wat moeilijk sinds de breuk met zijn vriendin. Maar het is echt geen slecht persoon. Dat hij gewapend is, lijkt me heel onwaarschijnlijk. Hoogstens ligt er een luchtdrukgeweer in de woning, waar we opgegroeid zijn en waar hij nu alleen woont. Ik wil met hem praten, maar dat mag voorlopig nog niet van de politie. Het is dus bang afwachten.”

“Ik kreeg zondagochtend nog een telefoontje van mijn broer, maar ik was net aan het ontbijten met het gezin voor Vaderdag en mijn telefoon stond op stil. Er was geen bericht via voicemail. Toen ik van de politie hoorde wat er aan de hand was, ben ik meteen naar de afgekomen. Ik heb ook al berichtjes achtergelaten en gebeld, maar hij reageert er niet op.”