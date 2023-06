Voormalig Schots premier Nicola Sturgeon opgepakt in schandaal rond partijfinanciering

De Schotse politie meldde zondagochtend “een 52-jarige vrouw” te hebben aangehouden in het kader van een lopend onderzoek naar de financiering en boekhouding van de SNP. Verschillende Britse media wisten al snel te melden dat het ging om oud-premier Nicola Sturgeon, die in april opstapte. Een woordvoerder van de ex-premier laat weten dat Sturgeon “steeds gezegd heeft dat ze zal meewerken aan het onderzoek als haar dat gevraagd wordt, en dat ook zal blijven doen”. Ook Peter Murrell, de CEO van de partij en de echtgenoot van Sturgeon werd zondag opgepakt, maar hij werd inmiddels alweer vrijgelaten.

Het ‘Operation Branchform’-onderzoek draait rond financiële fraude met geld van partijdonateurs. Tussen 2017 en 2020 haalde de SNP ongeveer 760.000 euro op om een nieuwe campagne over Schotse onafhankelijkheid te voeren. De partij zou dat geld echter gebruikt hebben voor de eigen werking.

Sturgeon was meer dan acht jaar premier van Schotland. Ze was daarmee de langstzittende Schotse premier ooit, en de eerste vrouw in die functie. Vandaag is ze nog parlementslid voor haar district Glasgow Southside. De SNP is de grootste partij in Schotland, die een onafhankelijk Schotland nastreeft.