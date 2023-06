Honderden dode zeesterren aangespoeld op stranden van Bretagne

Waarom de dieren bij vloed aanspoelden op de stranden aan de Golf van Morbihan en in het departement Finistère, is nog onduidelijk. Expert Guillaume Massé van het zeeonderzoeksstation in Concarneau vermoedt dat de zeesterren door bacteriën of virussen getroffen werden. Samen met sterke wind kan dit ertoe geleid hebben dat de zeesterren aanspoelden. De klimaatverandering of de opwarming van de oceanen zou geen rol spelen, want zeesterren zijn bestand tegen grote temperatuurschommelingen.

Toeristen en andere mensen op het strand kregen van de wetenschapper de raad om kinderen weg te houden van de zeesterren. “De geur van een rottende zeester is niet erg aangenaam.” Pogingen om de dieren te redden door ze terug in het water te werpen zijn zinloos, want de meeste zijn al dood. De meeste kadavers zullen bij het volgende hoogtij wegspoelen. In 2019 en 2022 spoelden verder zuidwaarts in Bretagne al massaal zeesterren op de Atlantische kust aan.