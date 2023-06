Griekse kustwacht redt 90 migranten in nood, onder wie 37 minderjarigen

De Griekse kustwacht heeft naar eigen zeggen 90 migranten gered die op zee in nood waren gekomen. Onder hen waren 37 minderjarigen, zo deelden de autoriteiten zondag mee.

De boot met migranten kwam voor de kust van het eiland Kythira in moeilijkheden. De kustwacht bracht de opvarenden zaterdagavond naar de haven van Neapoli op het schiereiland Peloponnesos. Twee mannen werden als vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt, deelde de kustwacht verder mee. De migranten kwamen uit Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Irak en Egypte.

In de zomer wemelt het van de zeilboten en jachten op de Egeïsche Zee, waardoor de boten van de smokkelaars die migranten naar Italië brengen, moeilijk te zien zijn. De versleten boten die smokkelaars gebruiken, krijgen vaak motorpech of slaan lek, met alle gevolgen vandien. Vorig jaar kwamen volgens de Verenigde Naties minstens 326 mensen om het leven in de regio. De kustwacht gaat ervan uit dat het werkelijke aantal hoger ligt.