Dr. Deep Sea ziet weer zonlicht na 100 dagen onder water: “Centimeter kleiner, maar slaap veel beter”

Joseph Dituri, een professor biomedische wetenschappen aan de University of South Florida, nam op 1 maart zijn intrek in een onderwaterhotel voor duikers in een lagune in de Florida Keys. De 55-jarige veteraan van de Amerikaanse marine – bijnaam ‘Dr Deep Sea’ – leefde drie maanden zo’n 10 meter onder het wateroppervlak. Vrijdag kwam hij weer aan het oppervlak.

Dituri wilde met zijn verblijf bewijzen dat de toegenomen druk op het lichaam mensen potentieel langer kan doen leven en leeftijdsgerelateerde ziektes kan voorkomen. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de man gedurende zijn drie maanden onder water iets meer dan een centimeter is gekrompen, aanmerkelijk beter slaapt, en een veel lager cholesterol- en ontstekingsniveau heeft.

Zijn verblijf onder water is goed voor een vermelding in het Guinness World Records-boek, maar volgens Dituri “ging het nooit om het record. Het ging om testen hoe groot de menselijke tolerantie voor het leven onder water is, in een geïsoleerde, benauwde, extreme omgeving.”