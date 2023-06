Acht tieners opgepakt voor doodsteken van zestienjarige jongen in Engeland

In Engeland zijn acht tieners opgepakt voor vermoedelijke doodslag nadat een zestienjarige jongen werd doodgestoken. Dat meldt de politie.

De hulpdiensten werden zaterdagavond opgeroepen voor een steekpartij in Bath, in de buurt van Bristol, in het zuiden van Engeland. Omstaanders gaven het slachtoffer eerste hulp voor de ziekenwagens arriveerden, maar hij kon niet meer gered worden. Naast de zestienjarige jongen werd ook een 35-jarige vrouw neergestoken. Zij werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Acht jongeren, zes jongens en twee meisjes tussen 15 en 17 jaar, werden zaterdagavond gearresteerd op verdenking van doodslag. Ze zitten zondag nog in voorlopige hechtenis. Een autopsie moet uitsluitsel brengen over de doodsoorzaak.