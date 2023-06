Vrijgelaten Europarlementslid Eva Kaili mag maandag naar Straatsburg reizen

Europees Parlementslid Eva Kaili, die in december 2022 opgepakt werd in het kader van een lopende corruptieonderzoek en eind mei onder voorwaarden werd vrijgelaten uit elektronisch toezicht, zal maandag aan de plenaire vergadering van het parlement in Straatsburg kunnen deelnemen. Ze heeft daarvoor de toestemming gekregen van de raadkamer, bevestigen haar advocaten zondag.