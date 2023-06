Het shakebabysyndroom is niet meteen met het blote oog te zien is, daarvoor is een hersenscan nodig. — © Getty Images

Nadat een Oost-Vlaamse baby opgenomen werd in het ziekenhuis, is een onderzoek gestart naar een shakenbabysydroom. Wat houdt dat syndroom precies in? En kan je dat per ongeluk doen?