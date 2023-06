Opnieuw brand bij attractie Raveleijn in de Efteling

In het Nederlandse pretpark de Efteling is zondagmiddag opnieuw brand uitgebroken in een decorstuk van de show Raveleijn. Door nog onbekende oorzaak vatte het decorstuk tijdens de show vlam. De voorstelling werd stilgelegd en de gasten werden in veiligheid gebracht, zegt een woordvoerder van de Efteling. Op 30 mei gebeurde al eens hetzelfde.