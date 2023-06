Lopende rechtszaak doet onderhandelingen tussen KV Oostende en Yves Vanderhaeghe vertragen

Dat zit zo: Vanderhaeghe heeft na zijn vorige C4 bij Oostende nog een rechtszaak lopen tegen de club om zijn ontslagvergoeding op te eisen. De kans is reëel dat hij die zaak gaat winnen. Als hij opnieuw coach wordt bij Oostende vervalt die claim natuurlijk. Beide partijen zouden dan water bij de wijn moeten doen, maar de kloof is blijkbaar (nog) erg diep.

Ondertussen trekken eersteklassers ook aan de mouw van bepaalde KVO-spelers. Zo is Tatsuhiro Sakamoto in beeld bij Gent en Genk en de Buffalo’s lijken in pole-positie te liggen. De Japanse linkerflankspeler is ondertussen opnieuw in België waardoor er schot in de zaak kan komen. Oostende rekent wel minstens op 2 miljoen euro (eventueel inclusief bonussen) voor Sakamoto.