Almere City, met Anthony Limbombe in de rangen, beukt voor het eerst de poort naar de Eredivisie open

Almere City FC treedt met ingang van de volgende voetbaljaargang aan in de Eredivisie. Het legde zondagavond in zijn terugwedstrijd van de finale in de promotieplay-offs FC Emmen opnieuw over de knie met 1-2, nadat het eerder deze week in eigen huis ook al een 2-0-overwinning had geboekt.

De teams doken met een brilscore de rust in, maar in de tweede helft ontplofte de wedstrijd volledig. Rajiv van La Parra en Jorrit Smeets brachten de bezoekers op luttele minuten in extase. Jari Vlak lukte een snelle aansluitingstreffer, maar het kalf was al verdronken.

Anthony Limbombe startte in de basis bij Almere en leverde de assist voor de openingsgoal. Hij mocht in de 81e minuut gaan rusten. Mohamed Bouchouari betrad in de 58e minuut het speelveld aan de overzijde, waar Michael Heylen aan de bank gekluisterd bleef.

De club uit Flevoland verwezenlijkte op die manier een historische promotie: het kwam namelijk nooit eerder uit in de Nederlandse hoogste afdeling. Emmen glijdt een jaar na zijn terugkeer in de Eredivisie opnieuw af naar de Keuken Kampioen Divisie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Twente verovert laatste Europese ticket

FC Twente heeft zich zondag verzekerd van deelname aan de tweede voorronde van de Conference League volgend seizoen. Het won thuis, in de terugwedstrijd van de Conference League Play-offs, met 1-0 van Sparta Rotterdam. De heenwedstrijd van afgelopen donderdag eindigde op 1-1.

In de eerste helft was Twente al duidelijk baas. ‘De Tukkers’ zetten Sparta-doelman Nick Olij verschillende keren aan het werk, maar scoren lukte niet. In de tweede helft was het wel prijs voor Twente. Rechtsachter Joshua Brenet haalde uit vanop rechts, waarna Sparta-verdediger Shurandy Sambo er vanop de lijn niet in slaagde om de bal uit doel te houden. Onze landgenoot Arno Verschueren, die in de 90e minuut gewisseld werd, had nog tot twee keer toe een kans om de bordjes gelijk te zetten, maar Twente-doelman Lars Unnerstall en de lat gooiden roet in het eten.

Door de overwinning mag Twente zich volgend seizoen opmaken voor de tweede voorronde van de Conference League. AZ, dat in de competitie als vierde eindigde, komt in de derde voorronde in actie.