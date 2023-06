Promotie voor pijnstiller loopt fout: MMA-ster Conor McGregor mept NBA-mascotte ziekenzaal in

Burnie, de mascotte van het Amerikaanse basketbalteam Miami Heat had zich voor de gelegenheid uitgedost met oversized bokshandschoenen en een gewaad dat leek op een rekwisiet uit één van de negen Rocky-films. Het plan was dat de mascotte tijdens de pauze van de finale van de NBA-play-offs tussen de Denver Nuggets en de Miami Heat, ging schaduwboksen met MMA-ster Conor McGregor. De Ierse kooivechter kwam er een pijnstillende spray promoten.

Burnie, de mascotte van de Miami Heat nietsvermoedend voorafgaand aan zijn confrontatie met de Ierse MMA-vechter. — © AFP

Het scenario: McGregor zou Burnie een toneelklap verkopen. De Ierse vechter zou de mascotte dan overspuiten met de magische spray, waarna die miraculeus zou herrijzen. Maar zo ging het niet bepaald.

Pijnstillers

Op de beelden die op sociale media viraal gingen, zien we hoe McGregor Burnie met een rake linkse hoek knock-out slaat. Om er zeker van te zijn dat hij de mascotte wel degelijk goed meehad, beukt de MMA-vechter nog een tweede keer stevig in de buik van de mascotte, die al uitgeteld op de grond lag.

Met een linkse hoek mepte Conor McGregor Burnie de ziekenboeg in. — © AP

Onmiddellijk snellen medewerkers van het promotieteam Burnie te hulp. Terwijl McGregor de neergetelde mascotte bespuit met zijn pijnstillende spray, slepen de medewerkers Burnie aan zijn voeten van het veld.

De man in het pak van Burnie moest medische hulp krijgen in de ziekenzaal van de sporthal. Naar verluidt had de pijnstillende spray niet geholpen, en gaf de dokter de man pijnstillers die niet gesponsord worden door de Ierse kooivechter.

Medewerkers van het promotieteam slepen Burnie na de K.O. van het veld. — © EPA-EFE

Achteraf verklaarde McGregor, die uitgejouwd werd door de basketbalfans, dat het “een ongelukje” was. Dana White, de topman van de UFC (de grootste MMA-competitie ter wereld), nam het na het incident op voor McGregor. “Als ik een mascotte was, zou ik geen professionele vechter tegen mij laten vechten. Dat lijkt me niet echt slim om te doen.” Dat Burnie geluk had dat McGregor enkel zijn vuisten gebruikte, en niet over ging tot de knie- en elleboogstoten, en klem- en wurgtechnieken die in de MMA gebruikt mogen worden, zei de UFC-baas nog net niet.

De bedoeling was dat McGregor reclame kwam maken voor een pijnstillende spray. — © AP

Het was McGregors eerste gevecht sinds dat hij in een kooigevecht zijn scheenbeen brak in 2021.

De Heat verging het overigens niet veel beter dan hun mascotte. Ze verloren met 108-95 van de Denver Nuggets, waardoor ze op het punt staan om uit de NBA Finals te worden gespeeld.

Volgens UFC-voorzitter Dana White (midden), die belet dat McGregor (links) hier zijn tegenstander op een persconferentie een schop verkoopt, heeft Burnie het zelf gezocht. — © REUTERS

