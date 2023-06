Dak van rijwoning brandt volledig uit na blikseminslag: jong gezin met kindje krijgt opvang bij familie

In een rijwoning in de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries is zondagavond brand uitgebroken, vermoedelijk na een inslag van de bliksem. De bewoners, een jong gezin met een kind, konden het huis tijdig verlaten en worden opgevangen bij familie. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet vermijden dat het dak en de zolder volledig verwoest raakten.

Omstreeks 21.15 uur zondagavond werd de omgeving van de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries bij Brugge opgeschrikt door een luide knal. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak van een rijwoning, vlakbij het kruispunt met de Gistelse Steenweg. Buren kwamen meteen aanbellen om de bewoners, een jong gezin met een kindje, te verwittigen. Die konden de woning ongedeerd verlaten. (Lees verder onder de foto)

© Arne Franck

De brandweer snelde ter plaatse en ging het vuur te lijf. “Aanvankelijk was er veel verwarring”, zegt majoor Majoor Marc De Langhe van de Brugse brandweer. “Er kwamen namelijk meldingen binnen van branden in de woningen achter het getroffen huis. Die meldingen bleken uiteindelijk over dezelfde woning te gaan, waarna we ons volledig op het brandende dak konden concentreren.”

“Bijzonder veel schade”

De schade aan de woning is bijzonder groot. “We konden de brand heel snel aanvallen”, gaat majoor De Langhe verder. “Maar we konden niet vermijden dat het dak volledig uitbrandde. Ook de schade aan de zolder is groot. Ook de rest van de woning liep heel wat rook- en waterschade op. We hebben nog heel wat moeite gehad met het blussen van de resterende brandhaarden. Het dak stortte in en er ligt nog heel wat materiaal te smeulen onder de pannen. Daar zullen we nog even mee bezig zijn.”

De woning is onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden tijdelijk opgevangen bij familie.