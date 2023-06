Gewapende man verschanst zich in woning in Lede, federale politie en speciale eenheden aanwezig

Een gewapende man heeft zich zondagavond verschanst in een woning in het Oost-Vlaamse Lede. De politie en speciale eenheden zijn aanwezig. Een tweede drone werd inmiddels ingeschakeld.

De man zou zijn ouderlijke woning in Steenstraat in Lede zondagavond omstreeks 19.45 uur binnengedrongen zijn. De vader van de man kon de woning verlaten, maar zijn zoon heeft zich sindsdien verschanst en weigert zich over te geven aan de politie. Ook de speciale eenheden zijn inmiddels ter plaatse. De straatverlichting werd gedoofd

Het blijkt niet de eerste keer te zijn dat K.R. de woning van zijn vader binnendringt. Ongeveer twee jaar geleden verschanste de man zich al eens in de woning van zijn vader. De speciale eenheden overmeesterden K.R. die een gevangenisstraf kreeg voor drugsfeiten. Hij kwam pas twee maanden geleden vrij.

“Het is weer zover”, zeggen buurtbewoners. De actie, die rond 20.15 uur begon, zet de hele buurt weer op stelten.

