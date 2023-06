Frankrijk redt 67 migranten op Noordzee

Een eerste bootje met 38 opvarenden raakte in de nacht van zaterdag op zondag in de problemen voor de kust van Plage Sainte-Cécile in het departement Nord-Pas-de-Calais, bericht nieuwszender BFM. Zij werden gered door de marine en overgedragen aan de brandweer en de grenspolitie.

Niet veel later werd nog eens een bootje met 29 mensen aan boord onderschept in de zeestraat Nauw van Calais. De opvarenden werden terug naar land gebracht. Twee van hen waren onderkoeld.

Het komt vaak voor dat migranten de oversteek van het Europese vasteland naar Engeland proberen te maken. In mei werden 63 migranten onderschept op het Nauw van Calais, een van de drukste maritieme routes ter wereld. De oversteek is gevaarlijk omdat er vaak lastige weersomstandigheden zijn.