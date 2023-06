Drama in Australië: 10 doden en 25 gewonden bij busongeval na trouwfeest

In de Australische Hunter-regio, ten noorden van Sydney, zijn bij een busongeval tien mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn 25 anderen gewond geraakt. Dat meldt de Australische politie.

De politie werd kort voor middernacht opgeroepen voor een ongeval op een kruispunt in de buurt van het stadje Greta, op 150 kilometer van Sydney. Volgens lokale media was de bus op de terugweg van een huwelijksreceptie in een nabijgelegen wijnmakerij.

De 58-jarige chauffeur van de bus is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en tests. Hij zit momenteel in politiehechtenis als bestuurder van een voertuig betrokken in een dodelijk ongeval, aldus politieverantwoordelijke Tracy Chapman. Die verduidelijkte niet wat het onderzoek en de tests opleverden. De chauffeur werkt wel mee, klinkt het.

“We verkennen alle pistes over het gedrag van de chauffeur”, aldus de politieverantwoordelijke. Volgens haar konden passagiers zich uit de bus bevrijden en hulp zoeken. Chapman zei ook dat 25 mensen gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis werden gebracht. Onder de slachtoffers zijn geen kinderen.

Voorlopig lijkt het er niet op dat een ander voertuig betrokken was bij het ongeval. De Hunter Valley is een populaire regio bij toeristen, vooral omwille van het wijnproeven.