Belgische trainer Sven Vandenbroeck verliest met Wydad Casablanca finale van de Afrikaanse Champions League

Het Egyptische Al Ahly heeft zondag voor de elfde keer in zijn bestaan de eindzege in de Afrikaanse Champions League op zak gestoken. De terugmatch op Marokkaanse bodem tegen Wydad Casablanca eindigde op 1-1. Dat resultaat volstond na de 2-1 overwinning van vorige zondag in de heenwedstrijd voor eigen volk.

Marokkaans WK-ganger Yahia Attiyat Allah (27.) blies de dubbele confrontatie nieuw leven in met de openingstreffer, maar hij en zijn ploegmaats konden uiteindelijk geen verlengingen of meer uit de brand slepen. Mohamed Abdelmonem (78.) luidde in de slotfase het feestgedruis aan bezoekende zijde in.

Wydad, uittredend bekerhouder op het Afrikaanse kampioenenbal, wordt sinds begin mei gecoacht door de Belg Sven Vandenbroeck.