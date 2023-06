Oekraïense soldaten heroveren drie dorpen in Donetsk

Het Oekraïense leger heeft zondag drie dorpen heroverd in de oblast Donetsk, in het zuidoosten van het land. Het gaat om Neskusjne en Makarivka. Eerder werd ook al de herovering van het dorp Blagodatne gemeld. Het lijken de eerste overwinningen te zijn sinds het begin van het tegenoffensief.

In beelden op sociale media waren Oekraïense soldaten te zien die de bevrijding van de dorpen vierden. Ze zwaaien de Oekraïense vlag en verkondigen dat bovengenoemde dorpen weer van hen zijn. Daarnaast beweert viceminister van Defensie Hanna Maliar dat ook Makarivka heroverd is, maar daar is minder duidelijkheid over.

Rusland heeft voorlopig nog niet gereageerd op de Oekraïense claims. Russische militaire bloggers verklaarden echter dat Blagodatne verlaten was, omdat de Russische soldaten vreesden omsingeld te worden. Het Oekraïense leger voert al dagen zware aanvallen uit in Donetsk en Zaporizja.