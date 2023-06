Standard zet zinnen op Antwerp-spits Michael Frey én haalt voormalig Belgisch jeugdinternational

Flankaanvaller Kazeem Olaigbe (20), een voormalig Belgisch jeugdinternational, komt over van de U23 van Southampton en tekent begin deze week een contract voor drie seizoenen (met optie) in Luik. Olaigbe, een jeugdproduct van Anderlecht, werd in 2019 door Southampton weggeplukt in Neerpede. Het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan de Schotse eersteklasser Ross County (25 wedstrijden, 2 goals, 1 assist) en Harrogate Town in de Engelse League Two (19 wedstrijden, 3 goals, 5 assists).

In de zoektocht naar een nieuwe diepe spits hebben de Rouches hun oog laten vallen op Michael Frey (28, foto). De Zwitser moet weg bij Antwerp, waar hij nog een contract heeft voor één seizoen. In augustus 2021 scoorde Frey nog vijf keer op Sclessin in een 2-5 uitzege met Antwerp. Uitgaand staat Kostas Laifis in de belangstelling van Panathinaikos en is de club in blijde verwachting van een bod van Dinamo Boekarest op Denis Dragus. Voor Stipe Perica en Osher Davida, twee tegenvallende transfers van vorige zomer, wordt een oplossing gezocht.