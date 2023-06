In België onbekende trainer van Sparta Rotterdam Maurice Steijn ligt in pole position om volgende trainer van Ajax te worden

Na het passeren van John Heitinga en het stuklopen van de besprekingen met de Noor Kjetil Knutsen ligt Maurice Steijn (49) op pole position voor de vacante trainerspositie bij Ajax. De huidige coach van Sparta Rotterdam zal maandag om tien uur aan technisch directeur Gerard Nijkamp van de Rotterdammers laten weten dat hij officieel in contact wil treden met Sven Mislintat, directeur voetbalzaken van Ajax over een verbintenis in Amsterdam. Zo is de verwachting bij Sparta.