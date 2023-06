Nieuwe beelden tonen moment waarop kinderen gevonden worden in jungle: “Oudste dochter rende met baby in de armen naar me toe”

Nieuwe beelden tonen eerste momenten nadat vier kinderen gevonden worden in Colombiaanse jungle — © RTVC Noticias via Reuters

Op de beelden, gefilmd met een smartphone, zijn Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) en Cristin (1) te zien in de armen van hun redders. De kinderen zijn allemaal erg vermagerd. Op de lokale tv vertelden de inheemse redders over het moment van de ontmoeting. “De oudste dochter, Lesly, met het kleine meisje in haar armen, rende naar me toe. Lesly zei Ik heb honger. Een van de twee jongens lag op de grond. Hij stond op en zei tegen mij Mijn moeder is dood.”

“We hebben hen onmiddellijk met positieve woorden toegesproken en gezegd dat we vrienden waren, dat we namens de familie waren gekomen, de vader, de oom, dat we familie waren”, aldus Nicolas Ordonez Gomes, een van de redders. Dezelfde jongen zou dan geantwoord hebben dat hij “brood en worstjes” wilde.

De kinderen van 13, 9, 5 en 1 jaar oud overleefden maar liefst 40 dagen in de jungle nadat ze op 1 mei het slachtoffer werden van een vliegtuigcrash. Volgens de vader van de kinderen zou de moeder na de crash nog vier dagen hebben geleefd. “Voor ze stierf, zei hun moeder dat ze moesten vertrekken”, vertelde echtgenoot Manuel Miller Ranoque Morales. “‘Misschien zien jullie je vader’, zei ze.” Uiteindelijk werden de kinderen op de grens tussen de provincies Caquetá en Guaviare aangetroffen.

