Mintjens kaatst bal terug naar Gheysens, De Wever wil snelle oplossing: zo liggen de kaarten voor finale discussie over Antwerp-stadion

Sinds voetbalclub Antwerp FC de titel behaalde, zijn er een paar spectaculaire stroomversnellingen geweest in het dossier rond de Bosuil, het onafgewerkte stadion van de ploeg. Eerst daagde clubeigenaar Paul Gheysens grondeigenaar Tania Mintjens en burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit. Dan sloeg Mintjens terug met een spectaculair aanbod in deze krant: een gratis erfpacht voor 99 jaar voor de club. Met succes, de gebeten hond werd plots geprezen voor haar clubliefde. De supporters én burgemeester Bart De Wever vragen nu een snelle oplossing, in het belang van ploeg en stad.