Russisch leger sluit contract met eerste privéleger, Wagner-baas ziet dat niet zitten

Het Russische ministerie van Defensie wil alle Russische vrijwilligerseenheden onder zijn bevel brengen. Zo kondigde de viceminister van Defensie Nikolai Pankov zondag aan dat al de “vrijwillige eenheden” voor 1 juli een overheidscontract zouden moeten ondertekenen.

De stap van het ministerie van Defensie werd gezien als een poging van de regering om controle uit te oefenen over de paramilitaire organisatie Wagner, die een sleutelrol heeft gespeeld in de oorlog in Oekraïne. De Wagner-baas Jevgeni Prigozjin wil alvast niet dat zijn troepen zo’n contract tekenen. Volgens hem kan de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe nu al amper de reguliere troepen leiden.

Aanvankelijk uitten Kadyrov en Prigozjin nog gezamenlijk kritiek op de Russische generale staf en het ministerie van Defensie voor hun verkeerde tactiek en zwakke aanpak. Intussen staan de twee tegenover elkaar. Prigozjin beschuldigde de Tsjetsjenen ervan niet te zien te zijn op het slagveld en vooral video’s voor TikTok te maken. Kadyrov houdt Wagner en Prigozjin dan weer verantwoordelijk voor de hoge Russische verliezen in Bachmoet.