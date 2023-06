Net nieuw huis gebouwd in België en zoon speelt bij Antwerp, maar Lior Refaelov staat nu toch op punt terug te keren naar Israël

Lior Refaelov voetbalt al sinds 2011 in België, maar na 13 jaar lijkt daar een einde aan te komen. De nummer 10 is transfervrij sinds hij geen nieuw contract kreeg bij Anderlecht. Rafa sprak met diverse teams omdat hij nog minstens twee jaar wil voetballen, maar de beste aanbiedingen komen nu uit zijn thuisland. Daar trekt kampioen Maccabi Haifa - tevens zijn ex-club - aan zijn mouw, maar ook het Israëlische Maccabi Tel Aviv deed een uitstekend voorstel. Die Israëlische clubs meldden zich de afgelopen jaren ook elke keer opnieuw, maar nu ziet het ernaar uit dat Refaelov zal toehappen. De speler moet relatief snel beslissen.

De voormalige Gouden Schoen die ook bij Club Brugge en Antwerp voetbalde is zeker nog niet uitgeblust. Vorig seizoen deed hij nog in 45 matchen mee bij Anderlecht en was hij goed voor 6 goals en 7 assists. Ook het seizoen ervoor haalde hij dubbele cijfers wat statistieken betreft

Zoon bij Antwerp

Toch blijft het een ontzettend moeilijke beslissing. Lior Refaelov en zijn vrouw Gal hebben nog maar net een nieuw huis gebouwd in het Antwerpse. België is hun tweede vaderland geworden. Hun kinderen voelen zich hier thuis en zoontje Adrian Refaelov voetbalt bij de jeugd van Antwerp waar hij een talent is. De bedoeling was dat Adrian bij The Great Old zou blijven, maar dat is nu afwachten. (jug)