Eén zwaargewonde na ruzie in auto in Mechelen: bestuurder gaat passagier te lijf met mes

Aan Vennekant in Mechelen is maandagochtend een man neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het incident gebeurde omstreeks 6 uur, maandagochtend. Een wagen stopte ter hoogte van de appartementsblokken in de straat. Een passagier zou zijn uitgestapt en op de auto beginnen slaan zijn.

“Vervolgens is de bestuurder uitgestapt en de man met een mes te lijf gegaan”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “Het slachtoffer kreeg verschillende messteken, maar verkeerde niet in levensgevaar. De man is naar het ziekenhuis overgebracht en zal later verhoord worden.”

De politie kon de wagen van de verdachte vlak bij de plaats van de feiten klemrijden. Twee inzittenden werden gearresteerd. Op dit ogenblik zijn de politie en het gerechtelijk labo ter plaatse voor een sporen- en buurtonderzoek.

© rr

© rr